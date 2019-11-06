انباء عن اعتقال "محمود الصرخي"

وأفاد مصدر مسؤول في محافظة كربلاء المقدسة ان اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات الامنية وجماعة محمود الصرخي في مدينة كربلاء المقدسة .

واوضح المصدر ان معلومات استخبارية دقيقة وصلت للقوات الامنية تفيد ان جماعة الصرخي حاولوا الدخول الى المدينة القديمة للقيام باعمال ارهابية فتحركت القوات الامنية وطوقت مكتب الصرخي الكائن في حي سيف سعد مما ادى الى وقوع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الهاونات والاسلحة المتوسطة كما حلقت طائرات الهليكوبتر في المنطقة , الى ان اهالي سيف سعد تركوا منازلهم هربا من الاشتباكات .

واكدت المصادر الامنية اعتقال محمود الصرخي اثناء محاولة هروبه من مكتبه بزي متخفي في منطقة سيف سعد .

وقالت المصادر ان الانباء تقول انه تم اعتقاله في دائرة للصحة كانت قد افتتحت مؤخرا في سيف سعد . و ان القوات الامنية اعتقلت اكثر من 30 شخصا من جماعته./انتهى/