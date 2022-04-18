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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٣:١٠ م

عضو في جمعية أمل البحرينية؛

ثلاث دول تمول مرتزقة الصرخي لتهديم البيت الشيعي

ثلاث دول تمول مرتزقة الصرخي لتهديم البيت الشيعي

كشف عضو جمعية الأمل الإسلامية البحرينية الشيخ احمد الصالح عن قيام بريطانيا والسعودية والامارات بتمويل “حركة الصرخي” لتهديم السلم المجتمعي الشيعي في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الصالح في تصريح له إن “الموساد والبريطانيين يساهمون في دعم الجماعات المتطرفة كحركة الصرخي لتعيث فسادا في الأماكن والمعالم المقدسة”.

واضاف ان “تهديم القبور ليس بالجديد على هذه المدرسة الوهابية فأسياده بني سعوده قد هدموا قبور أئمة أهل البيت”، مؤكدا أن “هذا الفكر يؤكد للناس انه مدعوم من السعودية والإمارات”.

وأشار إلى أن “الصرخي هو ضمن منهج يسير عليه الاستعمار البريطاني ولذلك يحاولون البريطانيون اضعاف المرجعية فيصنعون مراجع مثل الصرخي وغيره ممن ليس لهم اي باع في العلم أصلا”.

ولفت الصالح إلى أن “الصرخي اصله بعثي ولا ينتمي لمدرسة أهل البيت (ع) بل هو مرتزق تموله الامارات والسعودية وتدعمه من ورائهم بريطانيه والموساد الصهيونية”.

/انتهى/

رمز الخبر 1923156
https://ar.mehrnews.com/news/1923156/

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