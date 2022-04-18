ثلاث دول تمول مرتزقة الصرخي لتهديم البيت الشيعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الصالح في تصريح له إن “الموساد والبريطانيين يساهمون في دعم الجماعات المتطرفة كحركة الصرخي لتعيث فسادا في الأماكن والمعالم المقدسة”.

واضاف ان “تهديم القبور ليس بالجديد على هذه المدرسة الوهابية فأسياده بني سعوده قد هدموا قبور أئمة أهل البيت”، مؤكدا أن “هذا الفكر يؤكد للناس انه مدعوم من السعودية والإمارات”.

وأشار إلى أن “الصرخي هو ضمن منهج يسير عليه الاستعمار البريطاني ولذلك يحاولون البريطانيون اضعاف المرجعية فيصنعون مراجع مثل الصرخي وغيره ممن ليس لهم اي باع في العلم أصلا”.

ولفت الصالح إلى أن “الصرخي اصله بعثي ولا ينتمي لمدرسة أهل البيت (ع) بل هو مرتزق تموله الامارات والسعودية وتدعمه من ورائهم بريطانيه والموساد الصهيونية”.

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