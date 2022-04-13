العراق.. مذكرة قبض بحق زعيم الحركة "الصرخية المتطرفة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان للقضاء العراقي، أن "المحكمة أصدرت مذكرة القبض وفق أحكام المادة (372) من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة من يعتدي بأحد الطرق العلانية على معتقد لأحدى الطوائف الدينية أو حقّر من شعائرها".

ومحمود الصرخي شخصية ترتدي العمامة الشيعية وتدعي أنها "مرجعية دينية" ودائما ما تهاجم المراجع الدينية الشيعية.

وظهر الصرخي في عام 2008 تقريبا ويعتقد أن "الأضرحة والقبور لا أساس لها في الإسلام" وقبل أيام دعا أحد الناشطين في حركته إلى تهديم القبور والأضرحة والجوامع.

وعلى إثر ذلك اعتقلت السلطات العراقية العشرات من الناشطين في حركته كما أحرق مواطنون مكاتبه في المحافظات الجنوبية.

ويحاول الصرخي حرف القيم الإسلامية والمذهبية باتجاه آخر.

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