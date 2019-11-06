إيران تعلن بدء عملية ضخ الغاز في اجهزة الطرد المركزي

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اضاف كمالوندي : لقد تم قبل ساعات قليلة من اليوم نقل خزان بزنة 2800 كغ يحتوى على نحو 2000 كغ من غاز "السداسي فلوريد اليورانيوم" من مجمع نطنز (في اصفهان – وسط)، الى منشأة "فوردو" (في قم المقدسة- جنوب طهران)، وذلك تحت اشراف المراقبين.

وكان الرئيس روحاني قد اعلن امس الثلاثاء تنفيذ "الخطوة الرابعة" لخفض التزامات ايران في اطار الاتفاق النووي، وذلك اعتبارا من اليوم الاربعاء، عبر ضخ الغاز الى اجهزة الطرد المركزي في منشاة فوردو؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الخطوة على غرار الخطوات السابقة الثلاث يمكن التراجع عنها شرط ان يعود شركاء الاتفاق النووي الى تعهداتهم./انتهى/