روحاني: أميركا تسعى إلى إذكاء الخلافات داخل البيت الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ألقى كلمة صباح اليوم (الأحد) أمام حشود من أبناء محافظة يزد وسط البلاد، حيث حذر من محاولات الولايات المتحدة الأميركية لاذكاء الخلافات داخل البيت الإيراني الواحد.

وأوضح روحاني، أننا اليوم في وضع تاريخي مهم للغاية، اليوم نحن في وضع تقف فيه أمتنا متحدة في مواجهة ضغوط القوى الأجنبية، وعلى الرغم من كل محاولات أمريكا والأعداء ضد شعبنا، فإنه بات أكثر استعدادا اليوم وأكثر من أي وقت مضى للتضحية في سبيل اعتلاء بلده مكانة مرموقة.

وأردف الرئيس بالقول، إننا واجهنا ضغوط القوى الأجنبية خلال العام الماضي، وشعبنا مر بأيام عصيبة؛ خلال العامين الماضي والحالي، كانت الضغوط الاقتصادية على بلدنا كبيرة، لقد مر الشعب بأيام صعبة اقتصاديا، لكن في الوقت نفسه، فان ممانعة الشعب ووحدته وجهوده الواسعة، جعلتنا نصل الى نقطة والتي أعتقد، أن أمريكا تشعر فيها بخيبة أمل، وتدرك جيدا أن شعبنا العظيم وقف صامدا أمام الضغوط الامريكية.

يتبع....