ظريف: اوفوا بالتزاماتكم في الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه وبعد اعلان ايران عزمها اتخاذ الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات النووية بدءا من اليوم الاربعاء، كتب ظريف في تغريدة له على صفحته في التواصل الاجتماعي "تويتر": ان ردنا على الارهاب الاقتصادي والابتزاز الاميركي كان على العكس مما تم الايحاء به لدونالد ترامب (من قبل اخرين).

واضاف: ان خطوتنا الرابعة (لخفض الالتزامات النووية) في تعليق احد بنود الاتفاق النووي الواردة في الفقرة 36 منه، تاتي ردا على انتهاكات اميركا والترويكا الاوروبية (الدول الاوروبية الثلاث فرنسا والمانيا وبريطانيا) لتعهداتها.

وتابع ظريف: طريق الحل السهل للولايات المتحدة والترويكا الاوروبية؛ التزموا بتعهداتكم ونحن بدورنا سنعود عن هذا المسار.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد اعلن بان الخطوة الرابعة لخفض ايران التزاماتها النووية ستبدا الاربعاء حيث سيتم ضخ الغاز في اكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي.

وفي تصريحه الثلاثاء خلال مراسم افتتاح مصنع "الحرية" للابداع قال الرئيس روحاني، انه سيوعز لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية ببدء الخطوة الرابعة الاربعاء بضخ الغاز في اكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي في منشأة فردو النووية.

واوضح بان الخطوة الرابعة لخفض ايران التزاماتها النووية ستكون تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا الى ان الخطوة الرابعة ستكون قابلة للعودة عنها كالخطوات الثلاث السابقة في حال تنفيذ الدول المتبقية في الاتفاق النووي لالتزاماتها في اطار هذا الاتفاق.

واضاف الرئيس الايراني، ان الخطوة التي سنتخذها غدا (اليوم الاربعاء) ستكون في منشأة فردو التي لنا فيها وفقا للاتفاق النووي اكثر من 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم.

وقال، لقد كان من المقرر حسب الاتفاق النووي ان تدور اجهزة الطرد المركزي هذه دون ان نضخ الغاز فيها لكنني ساصدر الايعاز اليوم لمنظمة الطاقة الذرية بالبدء غدا بضخ الغاز فيها.

واضاف الرئيس روحاني، ولكن متى ما نفذوا التزاماتهم سنقوم نحن بوقف ضخ الغاز ايضا ، اي ان العملية قابلة للعودة عنها ولكن في الوقت ذاته لا يمكننا ان نعمل نحن بالتزاماتنا تماما فيما لا يفون هم بالتزاماتهم. /انتهى/