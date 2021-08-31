قوات الدفاع الجوي حققت تقدماً ملحوظاً في كافة المجالات العلمية والبحثية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اميرعلي رضا صباحي فرد، قال في مراسم احياء ذكرى يوم الدفاع الجوي بين عدد من القادة والاركان "وحدة الدفاع الجوي من أقدم الوحدات العسكرية في ايران حيث يعود قدمها إلى اكثر من قرن، ولقد تطورت وتقدمت خلال السنوات الأخيرة بفضل توجيهات واجراءات القيادة العليا للقوات المسلحة.

وفي اشارة إلى الانجازات الملموسة والفخرية التي حققتها قوات الدفاع الجوي في بناء معدات وانظمة محلية بالكامل، قال: لقد تقدمت البحوث العلمية للدفاع الجوي بشكل ملحوظ جداً في كافة المجالات وأصبح للدفاع الجوي مكانة عالية في تأمين الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/