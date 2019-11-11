  1. الإقتصاد
١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١

بيجن زنكنة:

حقل "نام آوران" يضيف 22 مليار برميل نفط الى مخزون ايران النفطي

حقل "نام آوران" يضيف 22 مليار برميل نفط الى مخزون ايران النفطي

اعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنة أن الحقل النفطي الجديد الذي تم اكتشافه بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران يحتوي على 53 مليار برميل نفط، حيث سبق وتم اكتشاف 31 مليار برميل منه في المخازن الاخرى وبهذا الكشف تم اضافة 22 مليار برميل نفط الى الذخائر النفطية لإيران.

وأعلن بيجن زنكنة اليوم الاثنين، عن تفاصيل اكتشاف خزان النفط الجديد في خوزستان، مؤكدا: إنه أحد أكبر احتياطيات النفط المكتشفة في إيران.

وتابع: في الماضي، تم تحديد حقول منصوري وسبهر وجفير واب تيمور وسوسنغرد في هذه المنطقة وفي أدنى هذه الحقول تم تحديد حقل إيلام.

واشار الى أن الحقل هو ثاني اكبر احتياطي بعد طبقة "آسماري" في كجساران (جنوب غرب) التي تحتوي على 54 مليار  برميل، مبينا بان مساحة الحقل 2400 متر مربع وبعمق نحو 3100 كم عن الطبقة النفطية التي تبلغ سماكتها 80 مترا، ومن المحتمل تمدده لمناطق الجنوب غربية والجنوب شرقية.

وأضاف: أن العمليات الاستكشافية للحقل بدأت منذ عام 2016 بحفر ثلاثة آبار حيث تم اكتشاف 31 مليار برميل من النفط،  والآن تم تسجيل 22 مليار برميل في الموقع الجديد.

وأشار زنكنة الى أنه وباحتساب واحد بالمئة عامل استخلاص لـ 53 مليار برميل نفط، سيتم تعزيز ثروات البلاد، بـ 530 مليون برميل بسعر فعلي 32 مليار دولار.

رمز الخبر 1899144

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