  1. السياسة
١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧

ردا على بيان الدول الاوروبية الثلالث

ظريف: الاوروبيون لم ينفذوا وعدا واحدا خلال الاشهر الـ18

ظريف: الاوروبيون لم ينفذوا وعدا واحدا خلال الاشهر الـ18

أكد وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف أن الاوروبيين لم ينفذوا ولا وعد واحد من الوعود التي قطعوها خلال 18 اشهر الاخيرة.

وكتب ظريف في صفحته الشخصية على موقع التويتر تعليقا على البيان الصادر من قبل الدول الاوروبية الثلاث والقلق الذي ابدته تجاه اتخاذ ايران الخطوة الرابعة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، كتب: اوجه كلامي لنظائري في الدول الثلاث فرنسا والمانيا وبريطانيا، كنا ولانزال ملتزمين بتعهداتنا المنوط بها في الاتفاق النووي، لكن ماذا بالنسبة لكم؟  فليشيروا الى وعد واحد نفذتموه خلال الاشهر الـ18 الاخيرة!

وتابع: عندما كنتم تحاولون اتلاف الوقت، قامت ايران بتشغيل الية حل الخلافات واكملتها.

واضاف رئيس الجهاز الدبلوماسي في ايران: نحن حاليا نقوم بتنفيذ الاجراءات البديلة المنصوص عليها في البند الـ36 من الاتفاق النووي، داعيا مراجعة رسالته في السادس من نوفمبر 2018.

والجدير بالذكر أن امس الاثنين اصدر الدول الاوروبية الثلاث، فرنسا والمانيا وبريطانيا بيانا، معربين عن قلقهم حيال الخطوة الرابعة التي قطعتها ايران في خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، كما وطالبوا ايران بالالتزام بهذا الاتفاق بشكل كامل./انتهى/

رمز الخبر 1899162

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