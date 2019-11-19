السيطرة على 99% من أنفلونزا الطيور الخطرة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس المنظمة البيطرية عليرضا رفيعي‌بور أعلن عن مشاركة 65 مشاركا في معرض البروتين والصناعات ذات الصلة وأن إقامة هكذا معارض يساهم في توفير المواد البروتينية سواء من خلال الاستيراد أو الإنتاج المحلي.

وقال عليرضا رفيعي‌بور أن ما يقارب 5% من اللحوم الحمراء يتم استيرادها من الخارج وتستخدم مباشرة، مؤكدا أننا تمكنا من إنتاج وتأمين ما نحتاجه في الأمن الغذائي في الظروف الصعبة التي فرضتها علينا العقوبات وهذا أمر إيجابي للغاية.

وصرح رفيعي‌بور إن المستثمرين المحليين قد استوردوا التكنولوجيا المطلوبة في مجال الإنتاج وقاموا بتوطين هذه التكنولوجيا مما جعل إيران أن تحتل المرتبة الـ 4 في إنتاج العسل والمرتبة الـ 8 في تربية وإنتاج الدجاج والمرتبة الـ 9 في إنتاج البيض والمرتبة الـ 11 في تربية وإنتاج النعام والمنتجات ذات الصلة بها والمرتبة الـ 1 في إنتاج سمك "قزل آلا" على مستوى العالم.

وأضاف أننا نأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتوجات التي حققنا فيها مستويات عالية على الصعيد العالمي في السنوات المقبلة وذلك من خلال الاستثمارات التي تمت في هذا المجال.