برنامج الحكومة الـ14 هي الوصول الى الاكتفاء الذاتي في انتاج اللحوم الحمراء وانخفاض الواردات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لإحصاءات وزارة الجهاد الزراعي، تُلبّى حوالي 20% من احتياجات البلاد من اللحوم الحمراء عن طريق الاستيراد، ولهذا السبب، تعتزم الحكومة الرابعة عشرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الثروة الحيوانية خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال زيادة إنتاج الثروة الحيوانية الخفيفة ودعم تربية الماشية الصناعية.

وفقًا لغلام رضا نوري قزلجه، وزير الجهاد الزراعي، يتم استيراد ما لا يزيد عن سبعة بالمائة من احتياجات البلاد من اللحوم . إلا أن خطة وزارة الجهاد الزراعي في المرحلة الأولى تتمثل في دعم الإنتاج المحلي لتنظيم السوق. وبناءً على التفاهم الذي تم التوصل إليه مع مزارع الماشية، من المقرر توفير المنتج الخاضع للتنظيم من الداخل وتخفيضه مقابل الواردات.

في هذا الصدد، صرّح فخر الدين عامريان، رئيس جمعية مستوردي منتجات الثروة الحيوانية الخام، في لقاء مع الصحفيين، بأنه تم استيراد أقل من 30 ألف طن من اللحوم الحمراء إلى البلاد منذ بداية العام، وقدر حاجة البلاد السنوية من هذا المنتج البروتيني بـ 900 ألف طن.

وأضاف: في العام الماضي، تم توريد واستيراد 238 ألف طن من اللحوم الحمراء الساخنة واللحوم المجمدة إلى البلاد، وتم نقل جزء من لحوم العام الماضي إلى هذا العام.

