تزويد المدمرتين الايرانيتين "دنا" و"دماوند"بقاذفات اطلاق عمودي للصواريخ

وأفصح قائد القوة البحرية الايرانية الادميرال خانزادي بأن النقطة المهمة المتعلقة بالقطع البحرية التي تبتعد عن الساحل وتنفذ العمليات في العمق هي ان تتمكن من الدفاع عن نفسها وترد على العدو لذا فان عدد الاسلحة خاصة عدد الصواريخ التي تحملها مهم جدا.

واضاف، انه من الطبيعي ان القطعة البحرية على السطح يجب ان تقاتل الاهداف السطحية وتواجه الاهداف الجوية الطائرة والصاروخية ، لذا حينما تصبح المنظومات القاذفة عمودية الاطلاق فان اجواء اوسع ستتوفر لاطلاق الصواريخ.

واوضح بان عملية نصب قاذفات الاطلاق العمودي تجري بالتزامن معا على المدمرتين "دنا" (في الجنوب) و"دماوند" (في الشمال) واضاف، انه سيتم قريبا اختبار اطلاق صاروخ من قاذفة الاطلاق العمودي من على احدى القطع البحرية وستزود جميع القطع في القوة البحرية بهذه المنظومة.

يتبع..