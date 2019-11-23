وزير الاتصالات: لا أسمح لأمريكا ان تعرقل عجلة التنمية في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، على خلفية الحظر الذي فرضته وزارة الخزانة الامريكية عليه، علق وزير الاتصالات الايراني محمدجواد آذري جهرمي: ليست الوحيد في قائمة الحظر الامريكي، بل سبقتني فيها الشركات الناشئة العاملة في مجال تقنية المعلومات والمساعدة على التنمية والمصابي بمرض السرطان والاطفال المصابي بمرض انحلال البشرة الفقاعي (EB).

وأضاف: انني سأواصل دعم حرية اتاحة الانترنت ولا اسمح لأمريكا بعرقلة عملية التنمية في ايران.

والجدير بالذكر أن وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوشين في بيان "إننا نعاقب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني على تقييد الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك تطبيقات المراسلة الشائعة التي تساعد عشرات الملايين من الإيرانيين على البقاء على اتصال مع بعضهم البعض والعالم الخارجي"./انتهى/.