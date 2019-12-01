اعداد نموذج مناسب ل"لحكومة الالكترونية" في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان هذا المشروع يتم تنفيذه تحت اشراف الدكتور محمد مهدي فتوره جي يدرس الحكومة الالكترونية ايجاد واستخدام مبادئ وقواعد واليات اتخاذ القرار والتخطيط المشتركة من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

والهدف الرئيس لهذا المشروع البحثي هو تطوير مفهوم الحكومة الالكترونية في ايران من خلال مراجعة تقارير مجموعات العمل المتخصصة التابعة لمجتمع المعلوماتي العالمي.

ويحاول هذا المشروع لتقديم نموذج مناسب لحكومة الالكترونية الوطنية على اساس الخلفيات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في ايران على النموذج الاسلامي الايراني./انتهى/