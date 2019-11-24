سفير هنغاريا الجديد يقدم أوراق الإعتمادإلى ظريف

وافادت وكالة مهر للانباء أن سفير هنغاريا الجديد في طهران "زولتان وارغا هاسونيتس" وتزامناً مع بدء أعماله في طهران، إلتقى وزير خارجية البلاد "محمد جواد ظريف".

هذا وخلال اللقاء قدم السفير الهنغاري"هاسونيتس" أوراق الإعتماد إلى ظريف. /انتهى/