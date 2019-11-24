  1. السياسة
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٥:٢٢

سفير هنغاريا الجديد يقدم أوراق الإعتمادإلى ظريف

سفير هنغاريا الجديد يقدم أوراق الإعتمادإلى ظريف

قدم سفير هنغاريا الجديد أوراق الإعتماد الخاصة به إلى وزير الخارجية الإيراني "جواد ظريف".

وافادت وكالة مهر للانباء أن سفير هنغاريا الجديد في طهران "زولتان وارغا هاسونيتس" وتزامناً مع بدء أعماله في طهران، إلتقى وزير خارجية البلاد "محمد جواد ظريف".

هذا وخلال اللقاء قدم السفير الهنغاري"هاسونيتس" أوراق الإعتماد إلى ظريف. /انتهى/

رمز الخبر 1899433

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