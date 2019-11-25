المجلس الأعلى للثورة الثقافية يدعو للمشاركة في مسيرات عارمة

واكد البيان على ان تاريخ الجمهورية الاسلامية المشرق على مدى العقود الاربعة الماضية مليئ بالمؤامرات العدوانية الحاقدة من جانب الاعداء، لكن الحضور الملحمي الذي سطّره الشعب الايراني المسلم في ساحات الدفاع عن البلاد لطالما افشل هذه المؤامرات التي استهدفت النظام الاسلامي المنبثق عن ارادة هذا الشعب، والذي ينادي بالدفاع عن حقوق المظلومين في مواجهة الجور والاستكبار العالمي.

ولفت البيان الى انه لربما ابرز نماذج التواجد الجماهيري للشعب الايراني في ساحات الدفاع عن الثورة الاسلامية يكمن في تضحيات ابنائه لدى قوات التعبئة (البسيج ) الأباة خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988)، الذين قدموا مهجهم دون اي مقابل في سبيل الوطن؛ وهو ما نوّه به مرارا الامام الخميني (رض).

وشدد البيان وفقا لارنا، على ان هذا التواجد الملحمي في ساحات الدفاع عن الثورة الاسلامية والكرامة والشموخ، لم يتضاءل اليوم وذلك رغم كافة المشاكل التي يمرّ بها الشعب الايراني، بل ازداد عزما وقوة لدى الاجيال الجديدة في وقتنا الحاضر.

وتطرق البيان الى اعمال الشغب الاخيرة التي اثارتها عناصر شريرة مستغلة مطالب الشعب الحقة على خلفية تقنين استهلاك البنزين؛ واكد ان الشعب الايراني تمكن خلال فترة قصيرة وباقل كلفة من اخماد الفتنة التي كانت تستهدف امن البلاد والقضاء عليها.

وفي الختام دعا المجلس الاعلى للثورة الثقافية الشعب الايراني الى المشاركة في مسيرات الدفاع عن امن واستقرار البلاد، ولاسيما التجمع الكبير الذي سيعقد غدا الاثنين في العاصمة طهران.