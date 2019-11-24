  1. السياسة
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٦:٠٨

موسوي

لا يحق لصُناع الإرهاب إلقاء أوزارهم على إيران

لا يحق لصُناع الإرهاب إلقاء أوزارهم على إيران

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الإتهامات التي أدلى بها بعض المشاركين في مؤتمر المنامة بالواهية ووصفها بأنها فاقدة القيمة ولا أساس لها من الصحة، وقال بأنه لا ينبغي للدول صانعة الإرهاب أن تلقي اوزارها على إيران.

وأفات وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" رفض التصريحات والاتهامات البالية التي اطلقها بعض المشاركين في حوار المنامة بالبحرين، معتبرها بانها لا قيمة لها. .

وتابع: أن الدول التي تصنع الإرهاب والتطرف وتنشره وتنتهك مبدأ حسن الجوار، وتتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وتضعف أمن المنطقة من خلال اجتذاب قوى أجنبية، لا يمكنها القاء تبعات أعمالها على الجمهورية الإسلامية.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أن العدوان العسكري بقيادة السعودية على اليمن وقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء وتدمير البنية التحتية لهذا البلد واللجوء إلى السلوك الاستعماري في محاولة للإطاحة بالحكومات الشرعية، و جلب الأنظمة العميلة، لن تمحى أبدا من الذاكرة التاريخية للرأي العام في المنطقة والعالم.

ودعا موسوي هذه الدول إلى التخلي عن الأوهام وقبول الحقائق والدخول في حوار جماعي لضمان الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي. /انتهى/ 

رمز الخبر 1899439

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