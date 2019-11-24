قوات التعبئة ذخر للشعب الإيراني في مواجهة الأعداء

هنأ رئيس هيئة الإركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري - في رسالة – بمناسبة ذكرى مرور أربعين سنة على تشكيل قوات التعبئة بأمر مؤسس الثورة الامام الخميني (ره).

وأكد اللواء باقري أنه وبعد مضي أربعة عقود على تشكيل قوات التعبئة قامت بدور حيوي وكبير خلال هذه السنوات وتخطت هذه القوات كونها قوة دفاعية وباتت قوة يمكن الاتكاء عليها في حل المشاكل ومجابهة الأعداء الذين نهجوا منهجا بائسا من خلال حربهم الاقتصادية والناعمة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب الوحدة الوطنية.

وعرج اللواء باقري في بيانه إلى ذكر شهداء الباسيج الذين ضحوا بأنفسهم في مختلف ساحات الدفاع عن الثورة الإسلامية، ولاسيما الشهداء الذين ارتقوا خلال احداث الشغب الأخيرة في البلاد التي أثارتها عناصر تنفذ أجندة الأمريكيين ومن لف لفها، مثمنا جهود قوات التعبئة المخلصة الهادفة الى تعزيز مسيرة التقدم والنمو في البلاد، وكذلك جهودها في مساعدة المواطنين في الحالات الطارئة.