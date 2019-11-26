قوات التعبئة والسيادة الشعبية تضمنان استقلال البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء مرتضي كشكولي صرح صباح اليوم في اجتماع لقوات التعبئة بقاعة تختي في محافظة خرم أباد مشيرا الى تاسيس وحدات التعبئة بأمر من مفجر الثورة الجمهورية الاسلامية "الامام الخميني": أن التحديات التي شهدتها ايران خلال العقود الاربعة الماضية لقد أثبتت لو لم تكن قوات التعبئة والديمقراطية، فقد يكتب للنظام الاسلامي مصير آخر.

وأردف قائلا أن تجربة الثورة الاسلامية والتی استمرت 41 عامًا أظهرت ان السيادة الشعبية تحول دون الديكتاتورية وكذلك استخدام القدرات الشعبية الناعمة وقوات التعبئة يضمن استقلال ووحدة البلد مشيرا الى اهمية الاستقلال لبلد عاشت نحو 1036 سنة تحت حكم اجنبي.

وأضاف: أن إيران اليوم أكثر الدول استقلالية في العالم بسبب عوامل عدة منها مبدا "ولاية الفقيه" وقوات التعبئة والسيادة الشعبية./انتهى/