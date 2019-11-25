حاتمي: ثقافة التعبئة أدت الى تركيع جبهة الاستكبار امام الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي اصدر بيانا بمناسبة اسبوع التعبئة كتب فيه: لا شك ان انتشار الثقافية التعبوية في نظام الجمهورية الاسلامية أدى الى انتصار الثورة الاسلامية على مختلف الاصعدة وتركيع جبهة الاستكبار في المنطقة، اذ أن التعبئة تعد مظهرا للايمال الممزوج بالعمل الثوري والخلاق المحمدية (ص) وتقف في الصف الامام في الدفاع عن المبادئ القيمة للاسلام./انتهى/.