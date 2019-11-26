العميد جلالي: لا يوجد مأزق أمام أمة تمتلك 20 مليون تعبوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس منظمة الدفاع المدني العميد "غلامرضا جلالي" اشار اليوم الثلاثاء الى كلام قائد الثورة الاسلامية عن قوات التعبئة معتبراً انها شجرة طيبة ينعم الشعب الايراني بظلالها.

وأضاف ان المسيرات الحاشدة التي شهدتها طهران وعدد كثير من المدن الاخرى أمس الاثنين لقد أظهر ايمان الشعب بمبادئ الثورة الاسلامية.

وشدد على أن الملحمة التي خلقها الشعب في مواجهة الفتنة الاخيرة جسدت روح المقاومة التعبوية في ميادين الفتن الهجينة.

وحذر رئيس منظمة الدفاع المدني أن قوات التعبئة تجب أن تعزز قدراتها الدفاعية مشيرا الى ان ساحة الحرب اليوم ليست عسكرية فقط بل تشمل ايضا الساحات الثقافية والاقتصادية والاجواء السيبرانية وانتاج العلم والمعرفة، بما توفر افضل فرصة للتعبويين الذين اقتحموا مختلف السوح لتحقيق النجاحات والانتصارات.

وأردف قائلا ان الشعب الايراني يمتلك قدرات عظيمة ويسير في طريق ولاية الفقيه والامة التي تمتلك 20 مليون تعبوي ليست لها طريق مسدود. /انتهى/