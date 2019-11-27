ايران: تتوقع بلوغ إيرادات نفطها إلى 12مليون دولار

وافادت وكالة مهر للأنباء أن "نوبخت" اعلن في تصريح صحفي اثر حضوره اجتماع اللجنة الاقتصادية البرلمانية الثلاثاء، انه فضلا عن عوائد البلاد السنوية من صادرات النفط والمتوقعة ان تصل الى ما بين 10 الى 12 مليار دولار للعامين الجاري والقادم (العام الايراني ينتهي في 20 آذار/مارس) ، فان عوائد البلاد من صادرات السلع غيرالنفطية تصل الى 45 مليار دولا سنويا.

واضاف رغم أن اصلاح هيكلية الميزانية يجري لجعلها مستقلة عن العوائد النفطية من اجل ادارة الاقتصاد بدون الاعتماد على النفط ولكن يمكن في الوقت الحاضر الحصول على عوائد ايضا من صادرات المشتقات النفطية.

وأوضح بان الحكومة ستبدا من اليوم الاربعاء بحث ومناقشة مسودة مشروع ميزانية السنة المالية القادمة لتقديمها الى مجلس الشورى الاسلامي بعد 10 ايام. /انتهى/