سفير إيران لدى يريفان يؤكد على ثبات الحدود الدولية وسلامة اراضي ارمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مهدي سبحاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أرمينيا، مع أرمين غريغوريان أمين مجلس الأمن القومي الأرميني.

وشدد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا اللقاء على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن ثبات الحدود الدولية ومعارضة أي تغيير جيوسياسي، فضلا عن دعم سلامة أراضي جيرانها.

وأعرب أمين مجلس الأمن القومي لأرمينيا عن تقديره لمواقف جمهورية إيران الإسلامية الداعمة لسلامة أراضي أرمينيا وثبات الحدود الدولية.

وأكد أن حدود أرمينيا وإيران هي حدود السلام والصداقة والحياة السلمية، وأرمينيا تولي أهمية خاصة للعلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يمكن لأي قوة أن تقطع الاتصال الإقليمي بين إيران وأرمينيا.

وشدد أن أي إزالة للانسدادات داخل أراضي أرمينيا ستكون تحت سيطرة المؤسسات الداخلية لأرمينيا وسيادتها الوطنية والإقليمية، وذكر أن أرمينيا ضد أي إزالة للانسدادات بمنطق الممر.

وتم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وتبادل الآراء.

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