العلاقات بين إيران وأرمينيا ستزداد قوة / أهمية الأمن في جنوب القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية أرمينيا، فاهان هونانيان حول العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وأرمينيا، ان العلاقات بين أرمينيا وإيران لها طابع تاريخي طويل جدًا ولا يقتصر على الحكومات فحسب، بل يتعلق بشعوب البلدين.

وأضاف: إيران أحد الشركاء الرئيسيين لأرمينيا وسنرى في المستقبل أن هذه العلاقات ستصبح أقوى في جميع المجالات. كما شهدنا خلال زيارة حسين أميرعبد اللهيان إلى أرمينيا، افتتاح القنصلية الإيرانية العامة في كابان.

وقال هونانيان: أعتقد أنه ليس لدينا سوء تفاهم مع إيران وليس لدينا آراء مختلفة حول معظم القضايا، ومن الطبيعي أن تصبح علاقاتنا أقوى وأقوى في المستقبل.

وتابع القول المتحدث باسم وزارة خارجية أرمينيا ردا على سؤال حول مستقبل العلاقات بين بلاده وجمهورية أذربيجان: كما ورد في انتخابات 2021، تسعى أرمينيا لإحلال السلام في منطقة جنوب القوقاز وعلى هذا الأساس دخلنا في مفاوضات مع أذربيجان، لكنهم يرفعون دائمًا مطالبهم القصوى في المفاوضات. أعتقد أنه يجب حل جميع المشاكل على طاولة المفاوضات ونأمل أن تتبع أذربيجان نفس الإجراءات التي تتبعها أرمينيا على طاولة المفاوضات.

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