لجنة برلمانية تكشف عن مخطط امريكي لتدمير الدينار والسوق العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي قال ان " الولايات المتحدة الأميركية وعبر بعض الكتل السياسية ووزراء تسعى الى تدمير الدينار العراقي وانهيار السوق بالكامل كما جرى في لبنان".

واضاف ان "رفع سعر الدولار امام الدينار كان اول خطوة حكومية ضمن المخطط ومن ثم السعي لتطبيق الورقة البيضاء الاصلاحية والتي تزيد من الضرائب على السلع الاساسية للمواطن".

واشار البلداوي الى ان "السوق المحلية شهدت خلال الايام الماضية ارتفاعا مخيفا وصل بنسبة 50% لبعض المواد الاساسية والطحين في وقت يتغنى بعض الوزراء بالانجاز الاقتصادي الوهمي والذي سيعيد تكرار سيناريو لبنان وغيرها وتدمير العملة دون رجعة".

وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن تهديد الولايات المتحدة الأمريكية للعراق من عواقب التعاقد مع الصين وروسيا وإيران./انتهى/

المصدر: المعلومة