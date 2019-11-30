تعيين اللواء صفوي رئيسا لمركز الأبحاث الخاصة بالدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية وافق على تعيين اللواء يحيى رحيم صفوي رئيسا لمركز ابحاث العلوم والمعارف الخاصة بالدفاع المقدس وذلك الى جانب مسؤوليته السابقة كمساعد ومستشار اعلى للقائد العام للقوات المسلحة.

وقد جرت مراسم توديع رئيس السابق وتقديم الرئيس الجديد للمركز بحضور كبار القادة في القوات المسلحة الايرانية، بما فيهم قائد الحرس الثوري اللواء سلامي وقائد الامن الداخلي العميد اشتري، ورئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري، حيث القى الاخير كلمة في هذه المراسم./انتهى/