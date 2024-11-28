اللواء باقري: القوات المسلحة الايرانية تقف بحزم في مواجهة الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء باقري قال خلال مراسم افتتاح مركز التدريب والتطوير التابع للمنظمة العقائدية السياسية لقوى الأمن الداخلي في قم، أن الدفاع عن أمن أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظامها الإسلامي يمثل مسؤولية وشرفاً كبيراً يقع على عاتق القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الأرض التي لا تتمتع بأمن ودفاع مستدامين لن تتمكن من استضافة أي نشاط ديني، ثقافي، سياسي أو اجتماعي. وأكد أن الجهود المشتركة لقوات الأمن والجيش الإيراني تضمن الحفاظ على هذه المسؤولية الجوهرية.

وأشاد اللواء باقري بقوات الأمن الداخلي باعتبارها أحد الأذرع القوية والفعالة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن هذه القوات، إلى جانب باقي فروع القوات المسلحة، تقف بإيمان راسخ في مواجهة التهديدات الأمنية والنفسية والحروب الناعمة.

وفي حديثه عن عملية "الوعد الصادق" والدعم الشامل الذي تقدمه أمريكا وحلفاؤها الغربيون والإقليميون لإسرائيل، أشار اللواء باقري إلى أن الذي حقق النصر للنظام الإسلامي أمام نظام الهيمنة لم يكن القوة الصاروخية أو الطائرات المسيرة فقط، بل القوة الروحية والمعنوية للقائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب العقيدة الراسخة للقوات المسلحة بوعد الله.