هكذا يضللنا تطبيق خرائط "Google" !

قد يكون ساكنو العاصمة الإيرانية طهران قاموا باستخدام تطبيق الخرائط Google خلال اليومين الأخيرين وحتى هذا الصباح حيث أظهر لهم هذا التطبيق بأن العديد من الطرق الرئيسية السريعة ملونة باللون الأحمر الغامق حيث يدل هذا اللون على وجود اختناق مروري كبير أو انسداد تام في الطرق وكأنما تريد أن تقول خرائط Google بأن المعترضون قاموا بمظاهرات أدت إلى إغلاق الطرق بشكل نهائي.

لكن إذا ما قام المستخدم بفتح خريطة طهران https://map.tehran.ir/ سوف يواجه حقيقة مختفلة تمام عن التي تظهرها الخرائط Google، إذ لم يجد المواطنون أي صعوبة في التنقل في العاصمة الإيرانية.

ويمكن أن نأخذ هذه الأخطاء الفادحة المتكررة على محملين الأول هو أن الاختلال في الإنترنت أدى إلى هذا الخطاء غير المقصود أم أن هذا التطبيق قام باستغلال قرار تقنين أسعار البنزين في إيران ليظهر للمتابع بأن المتظاهرين قاموا بإغلاق الطرق مما تسبب في شل الحركة في طهران./انتهى/