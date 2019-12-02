تجدد اندلاع النيران بالقنصلية الايرانية في النجف الاشرف

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف العراقية، مساء الأحد، إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف العراقية، أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق.

وكانت قناة العربية اول جهة نشرت خبر احراق القنصلية الايرانية في النجف الاشرف

يشار الى أن بعض المندسين الملثمين كانوا قد اقدموا ليلة الخميس الماضي، (28 تشرين الثاني 2019) على حرق القنصلية الايرانية في النجف وقد غطت قناة العربية الاعتداء بشكل مباشر .

ودفع الاعتداء يوم الاربعاء المنصرم السلطات الى فرض حظر التجول في المدينة وأغلقت جميع مداخل ومخارج النجف، فيما اعتبرت الخارجية العراقية الحادث محاولة للإساءة للعلاقات التاريخية بين العراق وإيران محذرة من "مندسين" بين المتظاهرين يحملون أجندات بعيدة عن المطالب الوطنية