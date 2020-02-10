قنصلية إيران في النجف تستأنف العمل بعد إغلاقها شهرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القنصل العام في النجف "حميد مكارم شيرازي" صرح بأن الأنشطة القنصلية استؤنفت بعد توقف دام شهرين .

وقال إن القنصلية بدأت حاليا بتقديم العديد من الخدمات التي كانت تقدمها في السابق مثل إصدار التأشيرات وتوثيق الشهادات والشؤون الاجتماعية، وسوف تستأنف الخدمات والشؤون القنصلية الأخرى في الأسابيع المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن القنصلية كانت تعرضت لعدد من الاعتداءات نهاية نوفمبر الماضي.

وكانت الخارجية العراقية أدانت الاعتداءات، ووصفت منفذيها بأنهم "أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة" التي تشهدها المدن العراقية منذ أكتوبر.