العلاقات الإيرانية الصينية إستراتيجية وتحظى بموافقة القائد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية، محمد باقري، خلال لقائه الفریق شاو يوان مينغ نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية للجيش الصيني، رئيس اللجنة العسكرية بين ايران والصين، أكد أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل كبير، مشيرا إلى أن قائد الثورة الإسلامية وكذلك الرئيس الصيني يعتبران العلاقات بين البلدين بأنها إستراتيجية.

وأضاف اللواء باقري بأنه تم الانتهاء من إعداد هذه الوثيقة المهمة وإرسالها للسؤولين المعنيين الصينيين، مؤكدا أنه تم إعدادها في أعلى المستويات وأنها تحظى بموافقة قائد الثورة الإسلامية .

وبين اللواء باقري بأن الأرضية مناسبة ومهيأة لتطوير العلاقات بين البلدين، وأن مواقف وتصريحات بقية الدول لن تؤثر على علاقاتنا بالصين.

من جانبه، وصف الفريق شاو يوان مينغ، زيارة اللواء باقري الأخيرة إلى الصين بالايجابية وأن هذه الزيارات تؤسس أرضية مناسبة للتعاون بين القوات المسلحة.