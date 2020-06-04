البرلمان الايراني يهدف لتعزيز العلاقات البرلمانية مع الصين

واعرب قاليباف عن شكره وتقديره لبرقية التهنئة التي بعثها اليه رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "لي جان شو" واكد اهمية تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الودية بين البلدين، معلنا استعداد مجلس الشورى الاسلامي لترسيخ الروابط البرلمانية بين الجانبين.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي اهتمامه الخاص بمواصلة وتعزيز العلاقات البرلمانية مع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني واضاف، لا شك ان دور برلماني البلدين يحظى بالاهمية في دعم وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

وتمنى قاليباف موفور الصحة والنجاح لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والسعادة والازدهار لنواب المجلس والشعب والحكومة في البلد الصديق جمهورية الصين الشعبية. /انتهى/