حال رفع العقوبات عنا، نعود للالتزام التام بالاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد، خلال لقائه بوزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو، أن إيران ستعود للالتزام التام بالاتفاق النووي حال رفع العقوبات عنها.

وأضاف عراقجي أن الخروج من الاتفاق النووي ليس هدفا لإيران، أننا قررنا تقليص التزاماتنا بعد عام من الصبر وتأكدنا من عدم وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها.

وصرح عراقجي الذي يزور الصين واليابان أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف حساسة وغاية الأهمية وأن التعاون من أجل خفض التعصيد بات أكثر ضروريا من أي وقت مضى.

من جانبه أكد وزير خارجية اليابان أن بلاده تدعم الاتفاق النووي وتدعو الجميع إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التوترات.