سوريا تدين قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سوريا دانت بأشد العبارات القرارات الصادرة عن مجلس الشيوخ الأمريكي والتي تعتبر تدخلا سافرا من قبل واشنطن في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية مؤكدة أن هذه القرارات تنتهك القانون الدولي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لسانا اليوم أن حكومة الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات القرارات الصادرة عن مجلس الشيوخ الأمريكي والتي تعتبر تدخلا سافرا من قبل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف المصدر إن القرار الأخير المسمى “قانون سياسة حقوق الإنسان للايغور لعام 2019” يناقض الجهود التي تقوم بها حكومة الصين الشعبية لمكافحة الإرهاب والتطرف وينتهك القانون الدولي كما أن القرار الجائر الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي، والحملات الإعلامية التي قادتها الإدارة الأمريكية حول هونغ كونغ تتناقض مع الحق المشروع للدول في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

ويدعو مشروع القانون الذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، أيضا إلى مقاطعة مسؤولين صينيين رفيعي المستوى.

وفي الوقت نفسه، تنفي الصين باستمرار أي سوء معاملة للمسلمين الإيغور، وتقول إن الدولة أقامت دورات تدريبية لهذه الأقلية.