الصين تدعو إلى رفع فوري للعقوبات المفروضة على سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، يقول إنّ بلاده تحثّ الدول المعنية على الرفع الفوري والكامل للعقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا. وقال بينغ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ "الصين تحث الدول المعنية على رفع العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا، ووقف جميع الأعمال التي تمس سيادة دمشق وسلامتها الإقليمية".

وأضاف: "تود الصين أن تؤكّد مجدداً أنّ العقوبات الأحادية قد أحدثت آثاراً سلبية لا حصر لها على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والتنمية في سوريا، وأعاقت عمل الوكالات الإنسانية الدولية في البلاد".

وأشار المسؤول الصيني إلى أنّ "العقوبات أصبحت أهم عقبة أمام حل هذه القضية الإنسانية، لذلك يجب رفعها على الفور بشكل كامل"، داعياً مجلس الأمن أن يضع أحكاماً واضحة لهذه الغاية".

وتابع: "لحل المشكلة الإنسانية في سوريا بشكل أساسي، ترى بكين أنّ من الضروري دفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون في البلاد بقوة، ويجب على الدول المعنية إنهاء احتلالها غير الشرعي على الفور".

وأردف بينغ أنّ بلاده تتطلع إلى عودة سوريا إلى أسرة جامعة الدول العربية في وقت مبكر، مما "سيساعد في تشكيل تعاون إقليمي من أجل تسوية مبكرة للقضية السورية".

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