إزاحة الستار عن منظومة ذكية لإدارة التواصل مع القوات المسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، أنه اليوم الخميس ازيح الستار عن أول منظومة ذكية لإدارة التواصل مع القوات المسلحة بحضور رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري ووزير الدفاع العميد أمير حاتمي، في وزارة الدفاع.

وتتضمن هذه المنظومة اربع منظومات فرعية وتعمل على ارضية آمنة لتبادل المعلومات خاصة بالقوات المسلحة الايرانية.

والهدف من إيجاد هذه المنظومة هو رفع مستوى الدقة والسرعة لتلبية إحتياجات ومطالبات القوات المسلحة، كما انها تتيح لهذه القوات متابعة العمليات الخاصة بمطالباتهم بشكل دقيق والمشاركة فيها.

وتأتي هذه المنظومة ضمن إطار استراتيجية وزارة الدفاع لدعم وإسناد القوات المسلحة، بغية التواصل بشكل متلاحم ومتتالي مع هذه القوات./انتهى/.