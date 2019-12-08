  1. العربية
٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩

الحوثي يرحب بتصريحات حمدوك سحب قوات بلاده من اليمن

الحوثي يرحب بتصريحات حمدوك سحب قوات بلاده من اليمن

وصف عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد على الحوثي، تصريحات رئيس الوزراء السوداني بشأن عزمه سحب قوات بلاده من اليمن، بـ"الإيجابية".

وقال محمد الحوثي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الجمعة 6 ديسمبر نيته إعادة الجنود السودانيين في مقابلة أجراها مع مركز أبحاث "أتلانتيك كاونسل" الأمريكي، قال فيها إن وجود قوات سودانية في اليمن هو (إرث تركه النظام السابق) كلام إيجابي".

وأضاف أن إعادة القوات "يلبي ما يتطلع إليه أحرار السودان ويحقن الدماء".

الحوثي يرحب بتصريحات حمدوك سحب قوات بلاده من اليمن

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قال إن قضية اليمن لا يمكن حلها عسكريا، وإنما بالحوار السياسي بين الأطراف المعنية.

وذكر حمدوك أن الوجود العسكري السوداني في موضوع اليمن محصور جدا ولا يتعدى 25 ألف جندي ومشاركة السودان العسكرية هي إحدى المواريث التي خلفها النظام السابق.

وعبر عن اعتقاده بأن ما يحدث في اليمن لا يمكن أن يحل عسكريا، وأن هذه المشاركة تضاءلت وأنه لا يشك في عودة الجنود السودانيين إلى بلادهم، وذلك بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

ويشارك السودان في الحرب على اليمن بقيادة السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، ولم تعلن الخرطوم عدد قواتها المشاركة في الحرب، لكنها أعلنت استعدادها لإرسال ستة آلاف مقاتل إلى هناك.

رمز الخبر 1899894

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 2 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي