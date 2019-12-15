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١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٩:٥٢

القوات السودانية تغادر جبهات الساحل الغربي لليمن

القوات السودانية تغادر جبهات الساحل الغربي لليمن

انسحبت القوات السودانية المشاركة ضمن تحالف العدوان على اليمن، من بعض مناطق تمركزها غربي البلاد، حسب مصدر عسكري.

أفادت وكالة الأنباء أن المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، قال للأناضول، إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها (لم يسمها).

ويأتي انسحاب القوات السودانية، عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، بعد عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، حسب وسائل إعلام إمارتية.

ويشارك السودان في الحرب ضد اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس/آذار 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن استعداده إرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.

رمز الخبر 1900163

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