البرلمان الإيراني يقرّ مشروع إستجواب ثلاثة وزراء بما فيهم وزير النفط

وصرح المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي أسدالله عباسي، على هامش الجلسة العلنية اليوم الاحد: أن استجواب ثلاثة وزراء النفط والداخلية والتربية دخل في جدول اعمال البرلمان، وسيتم ذلك خلال اليوم أو الايام المقبلة، حيث سيحضر الوزراء في اللجان المعنية ليتم طرح الأسئلة عليهم.

وحول مشروع قانون الميزانية للعام القادم الذي قدمه رئيس الجمهورية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد قال عباسي، انه وبعد دراسة نص المشروع من قبل النواب وتقديم مقترحاتهم للجنة التنسيق والمواءمة ودراساتها في هذه اللجنة، سيتم تاليا البت في اجتماع المجلس يوم 23 شباط/فبراير القادم.

وصرح العضو في لجنة الطاقة بمجلس الشورى الاسلامي "هدايت الله خادمي" لمراسلة وكالة مهر للأنباء: اليوم قد درست لجنة الطاقة مشروع إستجواب وزير النفط "بيجن زنغنه"، موضحا: قبل اسبوعين تمت دراسة مشروع استجواب وزير النفط لكن طلب زنغنه مهلة لأسبوعين للرد على أسئلة النواب.

واضاف: النواب الذين يبغون طرح الأسئلة على زنغنة مصرون على قرارهم ونتوقع أن يحصل المشروع على موافقة لجنة الطاقة./انتهى/.