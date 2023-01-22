انعقاد اجتماع اللجنة البرلمانية العليا بين ايران وروسيا يوم غدا الاثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي، سيد نظام الدين موسوي، اوضح في افادة صحفية اليوم الاحد، ان اجتماع اللجنة البرلمانية العليا بين ايران وروسيا، سيلتئم في دورته الثالثة غدا الاثنين، باستضافة مجلس الشورى الاسلامي.

وبحسب البرامج المعلنة في هذا الخصوص، سيصل رئيس الدوما الروسي "فيلاتشلاف والدين" والوفد المرافق له الليلة الى طهران؛ وسيتم اقامة مراسم استقبال رسمية له بحضور نائب رئيس البرلمان الايراني "علي نيكزاد".

وصرح المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي، ان هذا الاجتماع سيناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومنها التعاون الزراعي والمصرفي والمالي والامني والقضايا الاقليمية.

واضاف، ان جدول اعمال الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية العليا بين ايران وروسيا، يدور حول قضايا الطاقة، وسيشارك فيه عن ايران، كل من وزير النفط والمتحدث باسم منظمة الطاقة النووية ومساعد وزير الطاقة، الى جانب رئيس لجنة الطاقة البرلمانية.

وعن روسيا، مساعد وزير التنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة مع ايران، ورئيس لجنة الطاقة في الدوما ومساعد وزير الطاقة ومعاون رئيس شركة روس اتم.

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