تدريبات للجيش الصهيوني في قبرص تحاكي حرباً مع حزب الله

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن النشرة اللبنانية، أن تدريبات لوحدات كوماندوس الصهيونية في قبرص، تحاكي حرباً مع ​حزب الله وتشتمل هذه التدريبات سيناريوهات متنوعة وخطط وعمليات مختلفة .

وجرت التدريبات في منطقة مماثلة ل​ـ جنوب لبنان​ بتضاريسها، وبما في ذلك مداهمات مفاجئة واحتلال مواقع وإنقاض جرحى تحت إطلاق النار ومعالجة جرحى والاحتكاك مع سكان محليين. وحاكت سيناريو أسر جنود.

حيث ان هذه التدريبات هي نتاج عن قلق عميق وخوف من حزب الله ،حيث انهم خصصوا ميزانية ضخمة بقيمة 5مليارات دولار لجيشهم في هذه المناورات .

رغم كل هذه الجهود التي بذلها المسؤولون الصهاينة لتأكيد قوة جبهتهم الداخلية بشأن الحرب المستقبلية مع حزب الله ،إلا ان الإسرائليين لايثقون في أنظمتهم الدفاعية .