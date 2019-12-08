تقليص عدد القوات السودانية في اليمن إلى 5 آلاف

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أعلن عن تقليص عدد قوات بلاده، العاملة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف.

وقال حمدوك، اليوم الأحد في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته الأولى للولايات المتحدة، إن عدد ما تبقى من جنود بلاده في اليمن ليس بكثير وتقلص من 15 ألف إلى 5 آلاف، مؤكدا أن الحل العسكري للأزمة اليمنية مرفوض.

وكان حمدوك أعلن قبل عدة أيام عزمه سحب جميع القوات السودانية المتواجدة في اليمن، مشددا على أن انخراط بلاده العسكري في الأزمة اليمنية إرث تركه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وأكد ضرورة تسوية النزاع اليمني بوسائل سياسية.