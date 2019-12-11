برايان هوك: يمكننا التوصل إلى اتفاق مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن براين هوك، المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، قال، في حوار له، أجراه مع "إن‌بي‌آر" أن عملية تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أثبتت أنه بإمكاننا التوصل إلى اتفاق.

وأضاف براين هوك أنه التقى السجين الأمريكي المفرج عنه "وانغ" بزيورخ، ووصف المسؤولين السويسريين بأنهم شركاء رائعون إذ جعلوا تحقيق هذه الصفقة أمرا ممكنا.

وتابع المسؤول الأمريكي قائلا إنه يريد التفاوض مع الإيرانيين من أجل إطلاق سراح بقية السجناء الأمريكيين في إيران، مبينا أن هذا الأمر يرجع للإيرانيين أنفسهم، لكننا جاهزون للتفاوض ونأمل أن بتحقيق الأمر.