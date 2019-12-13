طالبان: أجواء إيجابية مع الأمريكيين في الدوحة

وكتب رئيس ممثلية طالبان في الدوحة، سهيل شاهين، على حسابه في تويتر قائلا: "التقى اليوم عدد من أعضاء فريق التفاوض بقيادة الملا برادر، مع عدد من أعضاء فريق التفاوض الأمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان خليل زاد، وكانت أجواء المحادثات جيدة وإيجابية، واتفق الجانبان على مواصلة محادثاتهما بعد عدة أيام للراحة والمشاورات".

وكان مصدر مقرب من حركة طالبان قد أعلن مؤخرا أن الحركة والولايات المتحدة يمكن أن توقعا اتفاق سلام الأسبوع الجاري، وأن تطلقا أول اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في أفغانستان.

وأجرت الولايات المتحدة وحركة طالبان لعدة أشهر مفاوضات في عام 2019، اتفق خلالها مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، مع وفد يمثل المكتب السياسي لحركة طالبان، بعد ثماني جولات من المفاوضات بالدوحة، على مشروع اتفاق سلام يتضمن وقف إطلاق النار، وسحب القوات الأجنبية من أفغانستان، وبدء محادثات سلام موسعة بين الأفغان.

هذا التقدم تعرض في سبتمبر الماضي إلى نكسة، حيث أمر الرئيس دونالد ترامب، بعد سلسلة من الهجمات شنتها حركة طالبان في عدة مناطق، وسقط فيها جنود أمريكيون، بإيقاف المفاوضات مع الحركة وإلغاء الاتفاق. إلا أن الطرفين تجاوزا فيما بعد هذه النكسة وعادا إلى التفاوض مجددا.

المصدر: نوفوستي