بوتين: معارض السلاح في 2019 حققت صفقات بأكثر من 558 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الروسي قال إن في هذا العام، أقيمت في روسيا سبعة معارض متخصصة، من بينها المنتدى العسكري التقني "الجيش - 2019 "، ومعرض القوات البحرية في سان بطرسبورغ ومعرض "ماكس – 2019 " لمعدات الطيران والفضاء في جوكوفسكي".

ووفقا للرئيس بوتين، تمكن الشركاء الأجانب من التعرف إلى آخر إنجازات المجمع الصناعي الحربي الروسي. ومن هذه الإنجازات، أحدث مقاتلة من طراز "سوخوي-57" وهي من طائرات الجيل الخامس، ومروحية "مي-38 تي" لنقل أفراد الإنزال الجوي والشحنات الثقيلة جدا.

كما عرضت منظومة صواريخ الدفاع الجوي متوسطة المدى من طراز "فيكينغ"، وهي من الجيل الرابع ، وسيارة "تيغر" المدرعة، وأنواع أخرى من المعدات.

وأعلن الرئيس الروسي أن تصدير الأسلحة الروسية زاد بأكثر من ملياري دولار عن العام الماضي ليصل إلى 13 مليار دولار.

وأوضح بوتين أن "موقف روسيا في السوق العالمي للأسلحة يزداد قوة، بغض النظر عن العقوبات والمنافسة غير الشريفة".