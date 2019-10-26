تركيا تعتزم شراء 36 مقاتلة روسية

وأضافت: "هذا وكان قد أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته معرض "ماكس-2019" للطيران، اهتمامه بشراء مقاتلات "سو-57" الروسية، ليؤكد له نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وجود هذه الإمكانية"، لافتة الى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستبعد شراء طائرات مقاتلة من طراز سو-35 وسو- 57 من روسيا بدلا من طائرات إف-35 الأميركية، في أعقاب قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركة تركيا في برنامجها لتصنيع الطائرات الملقبة بالشبح".
أشارت صحيفة "Daily Sabah" الى أنه "يمكن لأنقرة وموسكو الاتفاق أيضا على أن تركيا سوف تبدأ في إنتاج بعض المكونات للطائرات الروسية في المستقبل"، لافتة الى أنه "وفي الوقت نفسه في 22 تشرين الأول أعرب رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني دميتري شوغاييف عن رأي مفاده أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد مفاوضات بشأن توريد مقاتلات سو-35 وسو-57 إلى تركيا. ومع ذلك، فإن المشاورات جارية".
رمز الخبر 1898778
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