تركيا تعتزم شراء 36 مقاتلة روسية

أشارت صحيفة "Daily Sabah" الى أنه "يمكن لأنقرة وموسكو الاتفاق أيضا على أن ​تركيا​ سوف تبدأ في إنتاج بعض المكونات للطائرات الروسية في المستقبل"، لافتة الى أنه "وفي الوقت نفسه في 22 تشرين الأول أعرب رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني دميتري شوغاييف عن رأي مفاده أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد مفاوضات بشأن توريد مقاتلات سو-35 وسو-57 إلى تركيا. ومع ذلك، فإن المشاورات جارية".