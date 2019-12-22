ظريف: علاقاتنا مع الهند استراتيجية لا تنفصم عراها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كتب في تغريدة على موقع تويتر بعد عقد ثلاث جولات من المحادثات مع نظيره الهندي في طهران، "أنا مسرور من ترأسي بشكل مشترك مع نظيري الهندي الدكتور جايشانكار الاجتماع التاسع عشر للجنة الاقتصادية المشتركة في طهران . لقد أجرينا محادثات رائعة حول تحسين العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية التي تؤثر على البلدين. مؤكدا ان علاقاتنا عريقة وتاريخية وأن عراها لا تنفصم.

وبدا وزير خارجية الهند زيارة إلى طهران اليوم الأحد للمشاركة في الاجتماع التاسع عشر للجنة الاقتصادية الإيرانية الهندية المشتركة، ومن المقرر أن يلتقي يوم غد الأثنين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الهندي لإيران منذ توليه منصبه.