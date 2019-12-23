المعلم: تآمر أميركي تركي إسرائيلي متواصل على سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم قال إن سوريا تتعرض لسرقة منظمة لثروات شعبها النفطية من قبل الولايات المتحدة الاميركية.

واعتبر خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أن هذه السرقة والعدوان التركي يتمان بقوة السلاح بمعنى أنهما قرصنة.

واضاف ان اميركا ارسلت طائرات مسيرة من منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية لقصف منشات نفطية في مدينة حمص.

وتابع ان التآمر الأميركي التركي الاسرائيلي بالاضافة إلى تآمر بعض دول المنطقة مستمر على سوريا لعرقلة جهودها في مكافحة الإرهاب. مشيرا الى ان الكيان الإسرائيلي شن أمس عدوانا صاروخيا استهدف دمشق ومحيطها.

فيما اكد لافروف دعم دمشق لاستكمال عملية تحرير كافة الأراضي السورية.