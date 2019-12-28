مسؤول روسي: بدأنا الإنتاج المتسلسل للصاروخ فرط الصوتي "أفانغارد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أعلن أن "​روسيا​ بدأت الإنتاج المتسلسل للصاروخ فرط الصوتي "أفانغارد".

ولفت نائب وزير الدفاع الروسي أيضا، في حوار مع صحيفة "كراسنويا زفيزدا" الى إنه "من المقرر في العام المقبل إبرام عقد آخر مدته ثلاث سنوات لتصنيع منظومات ​صواريخ​ "يارس" لإعادة تجهيز ثلاثة أفواج صاروخية أخرى، وكذلك لتصنيع ​منظومة​ "سيرينا-إم" الصاروخية، وهكذا، بحلول عام 2022 ستصل نسبة تزويد ​القوات​ الصاروخية الاستراتيجية بالأسلحة الحديثة إلى 92%".

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​، أنه أبلغ الرئيس ​فلاديمير بوتين​، بأن أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي "أفانغارد" بدأ الخدمة اعتبارا من يوم 27 كانون الاول الجاري​​​.