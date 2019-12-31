أمير عبداللهيان: القصف الامريكي على الحشد الشعبي يرمي الى حماية "داعش"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان غرّد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي التويتر في معرض التعليق على القصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي في العراق، "في ذروة ازمة داعش تم الكشف عن وثائق تدل على علاقات بين قادة في الجيش الامريكي مع قياديي داعش دون ان تقدم واشنطن أدلة مقنعة لهذا الامر".

وأضاف: اليوم تمارس الولايات المتحدة انتهاكات سافرة على وحدة الاراضي العراقية واستقلال العراق وتستهدف مقرات فعالة تقوم بمكافحة الارهاب، والنتيجة واحدة، ألا وهي دعم البيت الابيض لزمرة داعش بشكل واضح!