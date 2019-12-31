  1. السياسة
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩

أمير عبداللهيان: القصف الامريكي على الحشد الشعبي يرمي الى حماية "داعش"

أمير عبداللهيان: القصف الامريكي على الحشد الشعبي يرمي الى حماية "داعش"

صرح مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان أن الدافع الاساس من استهداف مقرات الحشد الشعبي الذي يعمل لمكافحة الارهاب، يرمي الى دعم داعش وتقديم الحماية له.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان غرّد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي التويتر في معرض التعليق على القصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي في العراق، "في ذروة ازمة داعش تم الكشف عن وثائق تدل على علاقات بين قادة في الجيش الامريكي مع قياديي داعش دون ان تقدم واشنطن أدلة مقنعة لهذا الامر". 

وأضاف: اليوم تمارس الولايات المتحدة انتهاكات سافرة على وحدة الاراضي العراقية واستقلال العراق وتستهدف مقرات فعالة تقوم بمكافحة الارهاب، والنتيجة واحدة، ألا وهي دعم البيت الابيض لزمرة داعش بشكل واضح!

رمز الخبر 1900646

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